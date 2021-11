Meteo: prime gelate in pianura, vento sui rilievi della provincia di Torino

Aria fredda in arrivo dall’Europa centrale nel corso del prossimo fine settimana genererà nuove perturbazioni che porteranno maltempo esteso e i primi freddi invernali sull’Italia. La marcata differenza sarà il mancato richiamo umido meridionale, con aria asciutta sul Nord Ovest. Un colpo d’occhio alle mappe delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni vedrà in pratica un “buco” con cieli sereni o poche nubi proprio sulla parte Nord-Occidentale italiana mentre l’Italia sarà alla prese con maltempo anche severo. Sarà quindi un weekend di tempo bello e ventilato soprattutto in prossimità dei rilievi grazie al flusso delle correnti nord occidentali le quali produrranno nubi sul settore confinale e relative valli.

Neve abbondante e temperature invernali ma il vento potrebbe rendere difficoltosa l’apertura degli impianti

A Torino quindi avremo questa situazione:

Fino a domenica 28 novembre, cielo sereno o poco nuvoloso sia al mare, che in pianura, nubi lungo le alte valli di confine. Termometro in discesa le massime che le minime e comparsa delle prime gelate in pianura da domenica. Minime in pianura intorno -2 - 2°C e massime 8 - 10°C. In pianura moderati da Ovest in rinforzo sabato.

Da lunedì 29 Novembre cielo sereno con gelate in pianura

