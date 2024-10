Palavela, in pista i velocisti dello Short Track per la due giorni di prova di Coppa Italia Short Track Speed Skating

Primo test event in vista dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025

La pista di ghiaccio del Palavela di Torino è stata testata per la disciplina dello Short Track nel primo dei quattro test event in programma per i Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 della Federazione Internazionale degli Sport Universitari (FISU).

Sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre si è tenuta la prima prova di Short Track – una delle 9 discipline di gara dei Giochi – in cui sono scese in pista le squadre di cat. Junior D C B A e Senior, con la partecipazione di 122 atleti da tutta Italia impegnati a sfidarsi sulle distanze dei 500, 1000 e 1500mt.

A fianco a loro, il team di Torino 2025 è stato impegnato alla simulazione di tutte le dinamiche e del protocollo legati al corretto svolgimento della competizione, comprese le cerimonie di premiazione e il rodaggio della fondamentale squadra dei volontari.

“L’emozione di aver finalmente respirato il clima del grande evento sportivo in arrivo, seppur ancora in una versione di prove generali, è indescrivibile – ha commentato il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, Alessandro Ciro Sciretti –. Questo del Palavela è indubitabilmente un impianto di assoluta eccellenza, ma la vera differenza l’ha fatta il nostro team Torino2025, che ha dato prova di grande professionalità e spirito di squadra. Sono certo che, man mano ci avviciniamo al Games Time, questo evento sarà sempre più bello e coinvolgente per tutte le persone che vi parteciperanno: gli atleti e i tecnici, certo, ma anche e soprattutto i semplici spettatori amanti dello sport”.

L’evento è stato realizzato dal Comitato Organizzatore Torino 2025 in collaborazione l’Asd Velocisti Ghiaccio e con il supporto della Fisg, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Tutti i risultati di gara sono consultabili sul sito: www.velocistighiacciotorino.it

Questo il calendario dei prossimi test events:

23 novembre test dell’Ice Hockey presso il palazzetto del Palatazzoli di Torino

14 e 15 dicembre test del Biathlon presso il sito di gara di Pragelato

5 e 6 gennaio test del curling presso il palazzetto del Palatazzoli di Torino

8 gennaio test dell’Ice Hockey presso il palazzetto di Pinerolo