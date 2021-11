Bollette più salate, Russi (M5S): "Lo Russo taglia 31 mln da personale e anziani"

Taglio di 31 milioni

La sforbiciata sui due ambiti vale 31 milioni di euro ed è determinata dai rincari delle bollette. Palazzo Civico prevede di pagare 15 milioni di euro in più nel 2022, ed altrettanti nel 2023,per l'impennata di luce e gas. L'assessore al bilanci Gabriella Nardelli parla di un'operazione tecnica, non politica, "su una voce che non vedrà alcuna contrazione", come fanno sapere da Palazzo Civico.