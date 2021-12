Donna aggredita dal suo ex compagno: arrestato per maltrattamenti

La scorsa settimana, i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione di una donna in zona Borgo Vittoria, a seguito di una violenta lite avuta dalla stessa con l’ex compagno.

La vittima, in lacrime, ha mostrato agli agenti le condizioni della camera da letto, con suppellettili gettati in terra e brandelli di vestiti ovunque. Dal racconto della donna è emerso un vissuto di maltrattamenti da parte dell’ex che si era sempre mostrato geloso nei suoi confronti arrivando a spaccarle il telefono in 4 diverse circostanze nel corso dei suoi impeti.

Sabato scorso, l’uomo, scoprendo attraverso i social che la donna ha organizzato un pranzo a casa con amici, utilizzando con un mazzo di chiavi ancora in suo possesso, è entrato a casa della ex e l'ha aggredita. Ancora una volta le ha afferrato il cellulare e le ha frantumato lo schermo del telefono che poi le ha nascosto fino all’arrivo dei poliziotti. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti.