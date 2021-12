A “Natale è Reale” arrivano gli Elfi super tecnologici

Alla Palazzina di Stupinigi puoi incontrare gli Elfi a lavoro nei laboratori di tecnologia creativa con Merende Digitali e CoderDojo TORINO2 durante Natale è Reale, la kermesse per grandi e piccini che inaugura sabato 4 dicembre.

Conosci la lingua del futuro? Vieni a scoprirla con i nostri laboratori di tecnologia e creatività digitale. Diventa protagonista: giocare con un videogioco creato da qualcun altro è divertente, inventarne uno tu è un'esperienza entusiasmante. Grazie ai nostri laboratori conquisterai le chiavi del futuro, impareremo insieme a guidare le tecnologie invece che utilizzarle solo in modo passivo.

Collegando al computer la fantasia, e tanti oggetti, percorreremo un labirinto per raggiungere la slitta di Babbo Natale e aiutarlo nella consegna dei regali. Tracceremo insieme la rotta del viaggio di Babbo Natale e programmeremo un robot che proverà a percorrerla. Creiamo insieme un biglietto di auguri digitale.

Capiremo insieme come viaggiano le letterine e le e-mail che riceve Babbo Natale. Scopriamo insieme la realtà virtuale e la realtà aumentata, ci fotograferemo al centro del sistema solare, scopriremo il corpo umano, comanderemo un robot virtuale.

Il computer lavora con il sistema binario, vieni a scoprire di cosa si tratta e crea un braccialetto con l’iniziale del tuo nome in sistema binario. Faremo questo e molto altro ai nostri laboratori, naturalmente le attività saranno diverse a seconda dell’età e del numero dei partecipanti, scopri di più: https://www.merendedigitali.it

Un meraviglioso Evento per tutta la famiglia e amici all’insegna della gioia e cultura nella stupenda reggia sabauda della Palazzina di Caccia. Per la quinta edizione, la bellissima residenza dei Savoia ospiterà la grande kermesse natalizia ricca di eventi e attrazioni per adulti e piccini.