Carlin de Paolo sbarca al Torino Outlet Village

Dal 29 al 5 dicembre, l’azienda agricola Carlin de Paolo, produttore di vini di eccellenza nelle Terre Alfieri, con sede in Gorzano di San Damiano d’Asti, sarà presente con uno speciale temporary store, posizionato a fianco dell’Info-point del Village.

Una preziosa occasione per degustare e ordinare, gli eccellenti vini prodotti da questa azienda pluripremiata ai maggiori wine contest internazionali e scoprire anche l’ottima cucina offerta dalla Merenderia Carlin de Paolo che, durante tutto l’anno, offre prelibatezze per il palato abbinate ai numerosi vini di eccellenza; dallo spumante extra dry Luis, dal profumo intenso, dal perlage fine e l’intenso profumo fruttato, all’ottimo Nebbiolo Terre Alfieri D.O.C invecchiato in botti francesi per almeno un anno e mezzo, affinato in bottiglia per ulteriori sei mesi.

A tutti coloro che effettueranno l’ordine al temporary Store del Torino Outlet Village, sarà fatto omaggio della consegna prodotto.

Carlin de Paolo vi aspetta tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 al Village, fino a Domenica prossima.