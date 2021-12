Milionario trasferisce 206 milioni di dollari in BTC su Binance

Bitcoin ha riguadagnato il livello di prezzo di 43.000$ oggi dopo un balzo di quasi il 4% nelle ultime 24 ore. Mentre i tori di Bitcoin sembrano desiderosi di mantenere la più grande risorsa digitale del mondo al di sopra del livello di prezzo di 40.000$, la sua attività di balene è aumentata da ieri.

Secondo Whale Alert, una delle principali piattaforme di tracciamento blockchain e analisi crittografica, un importante portafoglio Bitcoin ha trasferito 5.000 BTC da Xapo a Binance il 29 settembre alle 19:56 UTC. Il valore totale della transazione è attualmente di circa 206 milioni di dollari.

In un trasferimento separato, qualcuno ha spostato 500 Bitcoin da un portafoglio sconosciuto all'exchange di criptovalute Coinbase. L'ultimo aumento dell'offerta di cambio BTC è stato una sorpresa dopo che i principali scambi digitali hanno registrato deflussi significativi nell'ultima settimana.

Nella settimana precedente, il rapporto di offerta di scambio di Bitcoin è sceso al livello più basso in più di 2 anni. Gli ultimi flussi di scambio indicano che c'è un cambiamento nel modello di trasferimento dei principali portafogli Bitcoin. In termini di prezzo, BTC è attualmente scambiato sopra $ 43.500 con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 820 miliardi. Chi lo desidera, può negoziare criptovalute anche con piattaforme autorizzate, come specificato dalla piattaforma di Bitcoin Up .

Circolazione di Bitcoin

Uno degli indicatori chiave dell'attività di rete di Bitcoin e della sua futura azione sui prezzi è la circolazione di token unica di BTC. Secondo la piattaforma di analisi crittografica Santiment, la circolazione di BTC ha raggiunto il livello più alto dalla fine di luglio 2021.

“La circolazione di Bitcoin è un segno eloquente del fatto che possa verificarsi una futura crescita dei prezzi di mercato. Negli ultimi 3 giorni, BTC ha una media di 189,2k token unici circolanti sulla rete, il più alto dalla fine di luglio (quando BTC è cresciuto del 31% nelle 5 settimane successive)", ha evidenziato Santiment.

A causa dell'ultima impennata dei prezzi nella più grande criptovaluta del mondo, la liquidazione delle posizioni short di trading di criptovalute è aumentata notevolmente nelle ultime 24 ore. I dati di bybt.com mostrano che nelle ultime 24 ore sono state liquidate posizioni di trading short per un valore di circa 94 milioni di dollari. Il numero include la liquidazione di quasi 40 milioni di dollari di posizioni short su Bitcoin.

Bitcoin mantiene un livello di prezzo di 41.000$ nonostante la pressione di vendita

La capitalizzazione di mercato totale di BTC è attualmente di circa 800 miliardi di dollari.

Bitcoin sta attualmente attraversando un test importante poiché il prezzo del più grande asset crittografico del mondo si aggira intorno ai 41.000$. La pressione di vendita è aumentata notevolmente negli ultimi giorni, ma BTC è riuscita a rimanere al di sopra del livello di prezzo di 40.000$.

Secondo Coinmarketcap, Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato di quasi 800 miliardi di dollari. Nonostante la sua recente correzione dei prezzi, il dominio sul mercato delle criptovalute di BTC è rimasto al di sopra del 42%. Anche l'attività di indirizzo di Bitcoin è balzata sostanzialmente al di sopra del livello di prezzo di 40.000$.

La forte attività di rete di Bitcoin e un salto negli afflussi istituzionali hanno svolto un ruolo importante nella sua ultima stabilità dei prezzi. Mentre il sentimento ribassista è aumentato negli ultimi giorni, i detentori di BTC a lungo termine hanno ampliato i loro portafogli per fornire stabilità al mercato.

Secondo l'ultimo rapporto settimanale sui flussi di fondi di risorse digitali pubblicato da CoinShares, i prodotti di investimento BTC hanno attirato un totale di 50 milioni di dollari di afflussi nell'ultima settimana. Tuttavia, la rete lampo di Bitcoin ha visto un aumento sostanziale dell'attività complessiva negli ultimi giorni.

Bitcoin Lightning Network

Le metriche della rete lampo di Bitcoin, tra cui il conteggio dei nodi lampo e il conteggio totale dei canali, hanno raggiunto livelli record questa settimana. Commentando la recente crescita della rete Lightning, Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex, ha dichiarato che da un punto di vista tecnico, tutti coloro che hanno una certa esperienza e sono piuttosto preparati in informatica, sanno che Lightning Network è il miglior modo per realizzare un sistema ad alta frequenza dei pagamenti, affidabile e scalabile. Dunque, l’aumento di casi d’uso reali come quello di Twitter, spiegano i forti volumi di utilizzo.

Lightning Network è uno degli sviluppi bitcoin più rialzisti di tutto l’ecosistema. Inoltre, potenzialmente può migliorare l’adozione della prima criptovaluta al mondo e guidare nuovi investimenti in questo settore. Infine, parlando di Defi, Ardoino pensa che sia il modo migliore per realizzare un ecosistema realmente scalabile per una maggiore adozione di massa.