Sanità e Pnrr, la rivolta dell'opposizione in Regione: "Stufi di non essere consultati. Blocchiamo il Consiglio fino a fine anno"

Bufera in Consiglio regionale: il tema è quello della Sanità, su cui i fondi europei sono in arrivo, ma dei quali - è l'accusa alla maggioranza guidata da Alberto Cirio - non si discute. E la questione di metodo è più ampia. "Il Consiglio regionale, ma anche i sindaci e gli enti locali, non vengono minimamente coinvolti nella discussione sulle risorse del PNRR e sulle Case di comunità. La scadenza del 20 dicembre è dietro l'angolo e le Regioni hanno la grande responsabilità di destinare i 523 milioni da declinare sulla Sanità, in particolare su ospedali e case di comunità". Così Raffaele Gallo, capogruppo in Regione del Partito Democratico, sintetizza l'insofferenza delle opposizioni, che si sentono tagliate fuori da qualunque progettualità o confronto.

A RIDOSSO DELLE SCADENZE, ANCHE PER LA SCUOLA

"Oggi abbiamo l'occasione di investire risorse vere, costruendo o recuperando strutture già in uso. Ma in Consiglio regionale non se ne parla. La programmazione sanitaria è competenza del Consiglio, non della Giunta. E non pensino di arrivare fissando una scadenza di 24 ore. Avevamo chiesto una commissione ad hoc e ci è stata negata. Adesso diciamo basta: bloccheremo il Consiglio regionale fino a quando non ci sarà dato ascolto. A cominciare dalla variazione di bilancio. Rappresentiamo un totale di un milione di elettori e vogliamo contribuire a fare il meglio per il Piemonte", prosegue Gallo. Il 23 febbraio sarà la data per l'edilizia scolastica "e anche su quei temi chiediamo di essere coinvolti, perché la sfida è altissima, per il bene del Piemonte".

ANCHE I SINDACI SONO TAGLIATI FUORI

E Sean Sacco, capogruppo Movimento Cinque Stelle aggiunge: "Terremo un comportamento duro perché non ci ascoltano e non ci coinvolgono. Né noi, né i sindaci. E non si tratta solo di cortesia istituzionale". "Si tratta di strutture da riempire di professionisti, ma non basta spostare personale da un luogo a un altro. E se non si affronta la questione con il giusto metodo si rischia di non risolvere i problemi del Piemonte".

BLOCCHIAMO TUTTO FINO A FINE ANNO

"Abbiamo parlato in queste settimane di temi che interessano poche lobby - dice Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali e Verdi -, mentre la Giunta si è pronunciata su questioni decisamente più gravi. Senza ascoltare i Comuni e spesso descrivendo come fondi Pnrr risorse che non lo sono. E sulle case di comunità ci sono Comuni che da mesi trattano con la Giunta su dove sistemare le strutture, mentre il Consiglio non ne sa nulla. Anche i grandi Comuni, compresa Torino, deve rincorrere la Giunta". "Abbiamo qualche sospetto che la graduatoria sia legata alla vicinanza politica, più che ad altri parametri. E il fatto di dover fare in fretta non può che portare a fare errori. Se la situazione non cambia, non approveremo più nulla da qui a fine anno".

ETICHETTE E GIOCHI DELLE TRE CARTE

"Sono i problemi che ci preoccupano di più - conferma Steven Palmieri, sindaco di Alpignano - e finora non è chiaro nemmeno di cosa stiamo parlando. Una scatola vuota con un'etichetta, che può diventare un gioco delle tre carte e in cui ci vengono chieste osservazioni su discorsi di cui non si sa ancora nulla".