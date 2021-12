Spettacolo di luci su Palazzo Reale per Natale. Ricca (Lega): "Il Comune spieghi cosa vuole fare"

Spettacolo di luci su Palazzo Reale in occasione delle festività natalizie. Sarebbe questa l'ultima iniziativa in ordine di tempo promossa da Palazzo Civico, che si aggiunge ai concerti, eventi e al calendario dell'Avvento e all'albero di Natale in piazza Vittorio.

Ricca: "Dialogo con Palazzo Reale?"

All'ingresso di piazzetta Reale, in queste ore, alcuni operai stanno montando due ponteggi. A sollevare dei dubbi sullo spettacolo di luci, in programma dall'8 dicembre all'8 gennaio, è il consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca. "Il primo - spiega l'esponente del Carroccio - è se l’evidente fretta nell’allestire questa iniziativa abbia permesso di trovare il tempo per dialogare con le realtà culturali della piazza, siano esse quelle che gestiscono il Palazzo Reale che quelle legate alla mostra ospitata proprio davanti alla residenza storica". Dal 14 ottobre scorso sono infatti visibili in piazzetta Reale le monumentali statue tatuate di Fabio Viale.

"Convivenza con Luci d'Artista?"