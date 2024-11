Paymon Shahbod al 42TFF: "Le donne in Iran lottano in condizioni difficili, ma nel cinema hanno opportunità"

The Last Act di Paymon Shahbod è un racconto a vari livelli e sfumature ma che ruota attorno alle vicende di tre donne. In concorso tra i lungometraggi, è l’opera prima del regista iraniano che sarà presentato alle 14 al Cinema Massimo.

Un tema quello della maternità e delle donne che torna in questo 42° Torino Film Festival, la presenza di Shahbod permette di tornare sulla questione femminile iraniana, in particolare in relazione al mondo dell’arte e del cinema.

“Abbiamo diverse donne registe, ho questo ricordo di mia mamma che pur provenendo da una famiglia benestante avrebbe voluto diventare attrice, ma non ha potuto. Parliamo tuttavia di molto tempo fa. Oggi penso che le donne non sia private dall’opportunità di fare cinema, ma stanno lottando per ottenere sempre più posizioni in condizioni difficili, sono contento di essere testimone di questo cambiamento” spiega il regista che dopo gli studi in America da anni ha deciso di vivere insieme alla moglie in Iran.

“Il cinema indipendente sta sparendo, non solo in Iran, per fortuna in Europa ha molto supporto. Non voglio dire che sia una cospirazione, ma è molto difficile fare film indipendenti e trovare co-produttori. Abbiamo fatto questo film con i nostri risparmi”.

Tra i temi che vengono accennati nel film anche quello delle nuove generazioni, bloccati dalla tensione tra voler rimanere nel Paese e andare all’estero, per avere migliori occasioni.

“È molto triste, abbiamo perso molte persone di talento. È triste, ma è come stanno le cose”.