No Green Pass, raffica di multe per manifestanti senza mascherina: sanzioni fino a 1.000 euro

No Green Pass in corteo

Raffica di multe in arrivo per i manifestanti che oggi pomeriggio hanno manifestato contro il green pass in centro città, molti senza mascherina. In queste ore la polizia sta procedendo a identificare i trasgressori, che rischiano multe fino a 1.000 euro. Alcuni sono stati notati direttamente dal personale di polizia presente sul posto, altri attraverso i filmati della polizia scientifica.

Nei giorni scorsi il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato un’ordinanza che - in determinate zone della città e in alcune precise situazioni che prevedono assembramenti - dispone l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale.