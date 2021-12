La star del violino Julian Rachlin in quartetto all'Unione Musicale

Fra i più apprezzati artisti della scena internazionale, la star del violino Julian Rachlin torna a esibirsi all’Unione Musicale di Torino, dopo 14 anni di assenza, mercoledì 8 dicembre (Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30).

Artista “poliedrico”, Julian Rachlin è direttore d’orchestra, solista, musicista da camera, insegnante e direttore artistico e da oltre trent’anni solca i palcoscenici di tutto il mondo, entusiasmando il pubblico con uno stile elegante e dinamico. Forte sostenitore della rilevanza della musica classica nell’attuale quadro culturale, Rachlin collabora con i più importanti compositori contemporanei e in qualità di camerista è partner abituale di musicisti come Martha Argerich, Evgeny Kissin, Denis Matsuev, Janine Jansen, Vilde Frang e Mischa Maisky. I suoi progetti attraggono artisti di discipline, background e generi diversi, come nel caso del festival Julian Rachlin & Friends di Dubrovnik e dello Herbstgold-Festival di Eisenstadt, in Austria, di cui Rachlin è stato recentemente nominato direttore artistico.

Per il suo ritorno all’Unione Musicale l’artista austriaco di origine lituana sarà affiancato da tre musicisti d’eccezione: il raffinato pianista lituano Itamar Golan, la violista canadese Sarah McElravy (sua compagna anche nella vita) e il violoncellista Boris Andrianov, pupillo di Rostropovic e Shaffran, che si è segnalato all’attenzione generale con il terzo posto al Concorso Cajkovskij di Mosca e la vittoria al Concorso Janigro di Zagabria. Un quartetto di artisti eccezionali che collaborano insieme da molti anni e che in questa formazione si sono esibiti in prestigiose sale come il Musikverein di Vienna e l’International Music Spring Festival di Praga.

Il programma del concerto (che sostituisce quello annunciato con il trio d’archi e le Variaizioni Goldberg di Bach) prevede pagine di Mozart e Brahms: in apertura il mozartiano Quartetto n. 2 in mi bemolle maggiore K. 493 e a seguire il Quartetto n. 2 in la maggiore op. 26 di Brahms.