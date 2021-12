Bardonecchia paese dei cento e più presepi

In mattinata la Conca di Bardonecchia è stata interessata da un’abbondante nevicata che, per la gioia dei residenti e dei turisti, ha imbiancato anche a bassa quota le piste, il capoluogo, le sue frazioni contribuendo a generare lo spirito di festa e a rendere ancor più suggestivo questo periodo di festa pre-natalizio.

Clima reso ancor più pittoresco ed unico dai cento e più presepi allestiti nelle vie, nei vicoli, nelle piazze e piazzette, all’interno, nell’atrio e all’esterno delle chiese e delle cappelle, vicino alle fontane, sulle e dietro le finestre, nelle vetrine dei negozi, dei ristoranti, dei bar, degli hotel e dei servizi commerciali presenti nel centro storico, nel Borgo Vecchio, nel centro, in via Medail e nei borghi alpini Rochemolles, Millaures, Les Arnauds, Melezet e Gleise.

Un diffuso e grande presepe in gran parte illuminato e a cielo aperto, da sempre molto apprezzato dai residenti e dai turisti italiani e stranieri e in particolare dai più giovani e dai bambini, tutto da scoprire da mercoledì 8 dicembre 2021 a fine gennaio 2022, che mantiene viva la consolidata tradizione dei presepi, lo spirito natalizio e il senso di comunità in un contesto montano unico.

Per facilitare la localizzazione dei presepi è stata elaborata una mappa dettagliata dei presepi presenti nel capoluogo e nelle frazioni realizzata negli ultimi cinque anni dall'arch. Rachele Vicario con una nuova copertina in memoria del padre Giancarlo, recentemente scomparso, bardonecchiese d’adozione, scaricabile dal sito www.bardonecchia.it , distribuita gratuitamente in versione cartacea all’Ufficio del Turismo di Piazza Alcide De Gasperi, 1/A.