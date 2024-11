Ditonellapiaga porta il Flash tour a Torino: “Sogno nel cassetto? Doppiare i cartoni Disney” [INTERVISTA]

Ditonellapiaga arriva all’Hiroshima Mon Amour. La cantante romana sarà venerdì 29 novembre in concerto con Willie Peyote all’Hiroshima Mon Amour per il tour del suo ultimo album, Flash.

Qual è l’anima di questo album e che cosa hai voluto raccontare con queste dieci tracce?

“Penso sia sicuramente un racconto personale fatto di luci e ombre, da cui il titolo dell’album. Ci sono brani elettronici, altri più intimi e cupi. E poi è legato anche alla velocità con cui l’ho scritto. Sento che è stato proprio veloce il passaggio della mia carriera, una sorta di sogno”

Hai collaborato a un pezzo con Elodie e Ornella Vanoni cosa è nato da questo progetto che unisce due generazioni?

“Cantare con Ornella è stato un onore, è stato vicino al miracolo. Sono una sua grandissima fan, sono cresciuta con i suoi dischi, tra cui Ti voglio che ha fatto la storia della musica italiana. È un pezzo di storia non solo della musica ma anche della cultura italiana. Elodie è una cantante che stimo per il suo coraggio nella narrativa del pop femminile, è stato divertente, sono entrambe simpaticissime, Elodie poi mi ha stupito di quanto sia alla mano”.

Al Festival di Sanremo con Donatella Rettore, cosa ricordi di quell’esperienza e vorresti rifarla?

“Mi piacerebbe tornare con il pezzo giusto. È stata un’esperienza che mi è piaciuta tantissimo. Mi sentivo Cenerentola, dai vestiti meravigliosi fino ai nuovi orizzonti prima decisamente lontani, improvvisamente vicini. Sicuramente lo rifarei, nonostante sia estremamente faticosa come esperienza. Riconosco che ho avuto la fortuna di condividerla con Donatella che ha distolto l’attenzione da me stessa, perché è un attimo che diventi paranoico. Se ripenso ad artisti che non l’hanno vissuta così bene, lo capisco. È un'esperienza da affrontare quando si è sereni con se stessi”.

È di poco fa l’annuncio che che sul palco sarai con Willie Peyote cosa ti aspetti da questo concerto?

“Ci conosciamo da qualche anno, siamo entrambi fan l’uno dell’altra. Volevamo fare una canzone insieme e ad agosto abbiamo scritto questo brano da zero. Sono contenta del live, si vede che Willie è una persona che ha dimestichezza con il palco, ha un approccio vecchia scuola che ho anche io. È una cosa che apprezzo sempre negli artisti”.

Non è la prima volta che vieni a Torino, qual è il tuo rapporto con la città?

“Torino è una città romantica, mi ricorda i quartieri di Roma in cui sono cresciuta che sono stati costruiti dai piemontesi. Estremamente giovane, attiva, fervida, a misura d’uomo. Restano poche città in Italia che hanno prezzi accessibili”.

Sogno nel cassetto?

“Prima o poi mi piacerebbe lavorare in radio. Non so se voglio cantare tutta la vita e poi vorrei doppiare un cartone Disney. Tra i cantanti con cui vorrei collaborare tanti, forse soprattutto Holly”.