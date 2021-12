Porta Palazzo allunga gli orari per le festività natalizie: il 12 e 19 dicembre anche mercati straordinari

Orari più lunghi od aperture straordinarie per i mercati di Torino in vista delle festività natalizie. Il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato negli scorsi giorni un’ordinanza che dà il via libera a prolungare l’orario di esposizione delle bancarelle a Porta Palazzo fino alle 15 nei giorni che precedono il Natale.

Prima di Natale frutta e verdura fino alle 15

Il 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 dicembre ed il 3 e 4 gennaio 2022 sarà possibile acquistare frutta e verdure in piazza della Repubblica, per preparare cenoni e pranzi, fino alle 15. Un provvedimento che ha l’obiettivo anche di prevenire situazioni di affollamento per la pandemia.

Il 12 e 19 dicembre mercati straordinari

Previsti anche mercati straordinari. Questa domenica e il 19 dicembre shopping natalizio di maglie, pantaloni, scarpe e anche gioielli e altre idee regalo alla Crocetta, in corso Palestro, a Santa Rita, a San Paolo compreso il tratto Lancia, in corso Brunelleschi, in piazza Benefica, in corso Svizzera, in piazza Vittoria, in corso Cincinnato, in piazza Foroni, in via Porpora, in piazza della Repubblica, in corso Chieti e in via Onorato Vigliani.