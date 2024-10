Atp Finals 2024, iniziato il conto alla rovescia: le novità del Fan Village e tutto quello che c'è da sapere

Gli incontri saranno proiettati su un maxi schermo di 60 mq all'interno della "food court", che ospiterà anche esibizioni live. Ma non sarà la l'unica novità. La Fitp punta ad aumentare l'immersività: la facciata della struttura sarà quindi ricoperta da led. Prevista poi una pensilina coperta di collegamento tra l'Inalpi Arena ed il Fan Village.

Verrà ampliata l'area merchandising (+ 50%), passando dai 1.800 mq a 2.700 mq, con l'introduzione di nuovi spazi di vendita dedicati ai brand della racchetta. A curare l'allestimento EA7 Emporio Armani. Tra Fan Village ed Inalpi Arena troveranno spazio i campi per tutte le discipline sportive legate al tennis: padel, beach tennis e pickleball.

Il 7 novembre fari puntati su piazza Carlo Alberto e piazza Carignano. Qui i migliori otto tennisti al mondo sfileranno sul blue carpet partendo dalla Biblioteca Nazionale, passando per il museo del Risorgimento fino al teatro Carignano. Qui saliranno sul palco, dove per mezz'ora saranno intervistati dai giornalisti, ma anche dagli appassionati.

Previsti poi tre giorni di videomapping in piazza Carlo Alberto dal 7 al 9 novembre, sulla facciata della biblioteca Nazionale. L'8 novembre ci sarà il grande show di apertura con Blanco, Madame, Mengoni e Cattelan. Un vero concerto con oltre 20 brani cantati dagli artisti.

Tutti pazzi per Sinner

L'attesa degli sportivi torinesi e di quelli italiani in generale Jannik Sinner, il numero uno del mondo, reduce da una stagione sensazionale in cui ha vinto due titoli dello Slam (a gennaio in Australia e a settembre a New Yorl lo US Open), è salito fino alla vetta della classifica e adesso sogna una chiusura in grande stile.

Dodici mesi fa il suo sogno fu infranto sul più bello da Nole Djokovic, che in finale si impose nettamente in due set, vendicando la sconfitta subita nel girone della prima fase, ma stavolta forse solo Carlos Alcaraz pare in grado di stoppare il fuoriclasse azzurro, che sogna di diventare il primo italiano a conquistare il titolo di 'maestro' del tennis, ricordando la vecchia dizione di Masters per il grande evento di fine anno.

Djokovic a rischio esclusione

Un evento che potrebbe avere un assente illustre, proprio il campione in carica. Djokovic, infatti, ha annunciato di non prendere parte la settimana prossima al torneo di Parigi Bercy: considerato che subito dopo perderà i punti conquistati lo scorso anno vincendo a Torino, il serbo rischia di restare clamorosamente escluso dai magnifici otto.

Forse Nole all'ultimo ci ripenserà e scenderà in campo in Francia la prossima settimana, altrimenti Rublev, Fritz e Ruud, che oggi lo seguono in classifica, ma che ancora gareggiano e possono aumentare il loro bottino di punti, rischiano di lasciarlo a casa. E Torino perderebbe così un annunciato protagonista prima ancora che le Finals prendano il via.