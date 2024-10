Riaprono i Bagni Pubblici di Borgo San Paolo, ristrutturate le docce del 1932 [FOTO]

Sono stati riaperti i bagni pubblici di Borgo San Paolo, dove chi vive in strada può lavarsi e curare la propria igiene. I lavori di ristrutturazione della Città, grazie ai fondi PNRR, hanno rimesso in sesto le docce che erano chiuse ormai da 7 anni. I bagni pubblici di via Luserna di Rorà 8, costruiti nel 1932 e ristrutturati una prima volta nel 2009, sono oggi gestiti dall'associazione Terza Settimana all'interno del progetto Social Factory che, allo stesso indirizzo, organizza un orto urbano, uno spazio mamme e un social market - dove i più bisognosi possono fare la spesa senza spendere o a prezzi bassissimi, se segnalati dalla Caritas o dall'Ufficio Pio.

L'associazione è nata nel 2011 come aiuto alimentare delle famiglie in condizione disagiata e da novembre del 2023 porta avanti questa attività dal palazzo di via Luserna di Rorà, ottenuto in concessione dal Comune. A questi servizi si è aggiunto da questa settimana l'apertura di un Punto Digitale Facile, uno dei 200 sportelli che sul territorio regionale aiutano chi ha difficoltà con la tecnologia a districarsi con pc e smartphone, anziani e stranieri in primis.



I lavori di ristrutturazione dei Bagni pubblici sono durati 4 mesi e hanno coinvolto soprattutto le storiche docce di inizio '900. Sono poi presenti armadietti dove tenere scarpe e oggetti personali, asciugacapelli e una lavasciuga, fondamentale per i senzatetto che necessitano di pulire i propri vestiti e averli asciutti in breve tempo. Si può accedere ai Bagni Pubblici in modo privato, e questo ha un costo stabilito dal Comune di 1,90 euro, più l'eventuale affitto dell'asciugamano e l'acquisto di dosi di sapone e shampoo, mentre chi viene inviato dai Servizi sociali della Città ha a disposizione dei voucher che permettono l'accesso in modo gratuito.

I Bagni pubblici sono aperti dal lunedì al giovedì per tutti, dalle ore 8:30 alle 12.30, mentre il venerdì sono riservati a un'utenza femminile. È prevista l'apertura anche di sabato, in attesa di un aumento di persone che utilizzeranno il servizio.