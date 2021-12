Partecipa al contest fotografico di Natale “Io e la neve”

Il tema del contest è “Io e la neve" . Ti piace la neve? Fai spesso passeggiate tra le piste da fondo e panorami magnifici? Oppure ti piace andare a sciare? Mandaci una foto che abbia come soggetto la neve!

In alternativa, le foto vanno condivise sul proprio profilo personale Facebook e/o Instagram prestando attenzione affinché siano in condivisione 'libera' o ‘pubblica’ (ovvero tutti devono poter osservare le foto pur non essendo vostri amici sui social network), accompagnando il post con l’hashtag #nevetorinoggi nel post.