Chi Ricerca vince: una lotteria per sostenere gli studi contro le malattie e combattere la fuga di cervelli

La lotteria inizia ufficialmente oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Per prenotare uno o più biglietti (donazione di 2,50 €/ciascuno) si potrà contattare la Fondazione allo 011 44 76835 oppure recarsi presso uno dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina della lotteria: https://fondazionericercamolinette.it/chi-ricerca-vince/. Sarà così possibile tentare la fortuna e aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio grazie al contributo degli oltre 50 tra aziende e negozi partner: Decathlon, Borello Supermercati, ISEF, Cantine Damilano, JOY Gioielli, Mialuis, QC Terme Torino e tanti altri.

Spiega il Presidente della Fondazione, Prof. Massimo Segre: "Siamo impegnati da vent’anni a fianco dell'Università e dell'Ospedale Molinette, con l'obiettivo di promuovere la ricerca traslazionale, cioè quella volta a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. La lotteria è uno strumento per raccogliere fondi, ma serve anche a sensibilizzare le persone sull'importanza di sostenere la ricerca biomedica per migliorare la qualità delle cure disponibili presso il nostro ospedale e offrire nuove possibilità ai giovani che desiderano intraprendere la strada della ricerca scientifica, scongiurando la 'fuga dei cervelli'".