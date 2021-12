Italvolt entra in Eurobat, l’associazione europea di produttori di batterie

Eurobat, l’associazione europea dei produttori di batterie per il settore automobilistico e industriale, annuncia l’ingresso del nuovo associato italiano Italvolt Spa, società fondata da Lars Carlstrom per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici.

Italvolt realizzerà una delle più grandi gigafactory del Sud Europa, a Scarmagno, sul sito industriale dell’ex Olivetti, con una capacità a regime di 45 GWh. L’avvio della produzione dell’impianto è previsto per il 2024.

Lars Carlstrom, Fondatore e CEO di Italvolt, ha dichiarato: “L’ingresso in EUROBAT rappresenta un importante passo in avanti dello sviluppo del progetto Italvolt, sia a livello nazionale sia internazionale. Essere un membro di EUROBAT ci consente di far leva sull’esperienza e sulla competenza di un’importante associazione europea di produttori di batterie per il settore automobilistico e industriale, rendendo così più agevole il dialogo con le istituzioni e gli esponenti politici dell’Unione Europea. Sono particolarmente orgoglioso di questo nuovo percorso poiché l’adesione di Italvolt a EUROBAT rispecchia l’ingresso dell’Italia in un una nuova era in cui la green industrialization supporterà la crescita economica del Paese, migliorando la sua visibilità in ambito internazionale”.

Rene Schroeder, Executive Director di Eurobat, ha dichiarato: “Eurobat è veramente orgogliosa di dare il benvenuto a Italvolt come nuovo membro dell’associazione. È un segnale positivo della trasformazione del nostro contesto industriale e un ulteriore contributo alla decarbonizzazione dei nostri sistemi dell’energia e della mobilità. Si tratta di una dimostrazione di come la produzione di batterie per auto e per l’industria sia inserita nell’ambito della nostra attuale agenda. Ciò vale per i policy maker, i media e il pubblico su larga scala, ma anche per le società europee che vogliono essere sicure che la propria voce sia ascoltata nell’ambito dei processi decisionali”.