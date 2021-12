"Torino come Amsterdam e Barcellona istituisca il sindaco della notte"

Torino come Amsterdam, Parigi, Barcellona e Trento istituisca il "Sindaco della notte". È questa la richiesta contenuta in una delibera presentata dal capogruppo della lista civica per Torino Silvio Viale, insieme alla collega Elena Apollonio.

"Figura di coordinamento per migliorare convivenza"

Una figura, come si legge nell'atto, "di coordinamento per migliorare la convivenza tra le diverse esigenze di riposo, lavoro attività economiche, culturali e ludiche". "Abbiamo portato avanti questa proposta - ha spiegato Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani - durante le Primarie a Torino, così come a Roma e Milano". "A inizio consiliatura è esploso il dibattito sulla movida, dai ricorsi presentati dai residenti di San Salvario e Vanchiglia, all'inefficienza dell'intervento del Comune", ha aggiunto Boni, spiegando che verrà presentata sul tema anche una delibera di iniziativa popolare.

Istituire tavolo con attori economia intrattenimento