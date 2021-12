Lascia casa e 2 milioni di euro al Comune di Torino: "Decidete voi come usarli"

“Lascio l’alloggio e quel che resta delle mie sostanze al Comune di Torino”. Così nel suo testamento la signora Francesca Bombarda, morta l’anno scorso a 78 anni, ha deciso di lasciare 2 milioni e 300 mila euro alla Città. E l’appartamento in cui abitava al nono piano di un elegante condominio di via Albenga 22 al Lingotto.

A differenza di eredità lasciate in passato a Palazzo Civico, la donna non ha dato indicazioni su come utilizzare il tesoretto, come detto questa mattina dalla vicesindaca Michela Favaro durante la Commissione dedicata. La cifra ora verrà iscritta a bilancio come entrata straordinaria: l’atto passerà questo pomeriggio in Consiglio Comunale per l’approvazione finale.

Il Comune non ha ancora deciso a cosa destinare i soldi della signora Bombarda. “Faremo delle valutazioni – ha chiarito la vicesindaca – su come usarli”. “Stiamo valutando le iniziative per dare lustro alla sua memoria: credo sia opportuno fare qualcosa che rimanga al ricordo di tutti” ha concluso Favaro.