Un Jack Savoretti sorprendente e l'amarcord di Natalie Imbruglia per il Natale dei Giovani imprenditori alle Ogr

Alzi la mano chi conosceva, non solo di nome, Jack Savoretti. Sicuramente molti di meno rispetto a chi, quasi trent'anni fa, ballava invece sulle note di "Torn", il brano tormentone di Natalie Imbruglia che imperversava sul piccolo schermo tramite le emittenti musicali.

Due pop star internazionali sul palco delle Ogr

Due pop star con traiettorie di carriera diverse (uno in netta crescita, l'altra un po' scomparsa dai radar), ma che ieri però hanno reso magico il concerto di Natale del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali di Torino. Nella cornice delle Ogr - che si confermano ancora una volta una delle location più suggestive per ascoltare musica dal vivo in città - è stato soprattutto il cantautore italo-inglese a tenere in pugno la platea. Una presenza scenica notevole, affabile ai limiti del confidenziale, una voce clamorosa e un carisma che ha "sciolto" nel giro di un paio di brani l'inevitabile contegno che un pubblico di questo genere portava con sé. Almeno in origine.

Un ponte tra Italia e Regno Unito

Parlando in un italiano quasi perfetto (solo alcuni termini si perdevano nella traduzione simultanea che evidentemente viaggiava in tempo reale nel cervello di Savoretti), il cantautore ha regalato quasi un'ora e mezza di musica travolgente, in grado di alternare atmosfere ritmate ad altre decisamente più intimiste. Alcuni brani sono stati composti ed eseguiti in italiano, rendendo omaggio alle sue radici che portano in Liguria. Il tutto accompagnato da una band clamorosa. Musicisti "coi baffi", si sarebbe detto una volta.

Effetto Kobe Bryant

L'effetto? Un po' quello di quando Kobe Bryant parlava in italiano: un personaggio di proporzioni internazionali che si rendeva immediatamente accessibile. E Savoretti l'ha fatto senza che la sua musica perdesse nulla del carattere internazionale, né si piegasse ai cliché della canzone del Bel Paese.



Un successo, insomma, per l'edizione numero 40 del Concerto del GGI. Arricchito appunto dal cameo (in tre brani) della meteora pop australiana, che non ha potuto esimersi dal ricantare "Torn" davanti al pubblico ormai ostaggio della nostalgia.