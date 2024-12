Moncalieri dalla parte delle persone con disabilità: inaugurata la nuova sede del centro diurno

In occasione della Giornata internazionale, è stata inaugurata la nuova sede del centro diurno per persone disabili di Moncalieri, Trofarello e La Loggia. Un modo concreto con cui il Comune guidato dal sindaco Paolo Montagna dimostra di stare dalla parte dei disabili.

Di Crescenzo: "Un aiuto concreto per le famiglie"

"Si tratta di un servizio importante per la collettività. E’ un aiuto concreto per quelle famiglie che per vari motivi si trovano ad attraversare un momento di crisi, per cui diventa difficile occuparsi di tutte le necessità dei propri figli e gestire gli impegni che ne derivano", ha spiegato l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo. "All’interno del Centro, come spiegano i gestori, ogni giornata è scandita da attività educative e ricreative diverse".

Un posto su misura per le persone con disabilità, in Borgata Santa Maria, vicino alle scuole, al centro polifunzionale don P.G. Ferrero e all'altro storico centro diurno il Colombetto. L'inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio di martedì 3 dicembre, con l'assessore Di Crescenzo che ha sottolineato: "È così che i nostri ragazzi potranno condividere tante attività e gli operatori trovare nuove sinergie. La cosa più importante di tutte è stata ascoltare i familiari degli ospiti di questo centro diurno che ci esprimevano gratitudine, soddisfazione e gradimento per l'assistenza e la cura che ricevono e per la comodità e gradevolezza di questi spazi".

"Occuparsi delle persone e dei diritti tutti i giorni"

"C’è davvero un altro modo per occuparsi di persone, diritti e servizi: e questo modo è farlo tutti i giorni", ha concluso Di Crescenzo.