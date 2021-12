Gru crollata, domani mattina i Vigili del Fuoco preparano lo sgombero di via Genova

Comincerà nella mattina di domani, mercoledì 22 dicembre, la preparazione dello sgombero del tratto di via Genova interessato sabato dal crollo della gru costato la vita a tre operai.

Completare l'opera in pochi giorni

I Vigili del fuoco, di concerto con la procura, si occuperanno della messa in sicurezza della zona: l'obiettivo è di completare la rimozione dell'autogru su gomma e della gru edile in pochi giorni.

Accertamenti tecnici per far luce sulle cause dell'incidente

L'intero intervento sarà eseguito in modo da permettere, in seguito, lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari per fare luce sulle cause dell'incidente. L'operazione sarà seguita dai consulenti tecnici della procura e delle aziende interessate.