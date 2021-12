Dal 19 dicembre in tutti i digital store 'The Future', il nuovo singolo di Pierluigi Pieretti

A tre anni dall'uscita del suo primo album "Love will come tomorrow, in a brand new day", pubblicato il 21 Dicembre 2018, Pierluigi Pieretti torna con il nuovo singolo "The Future", disponibile dal 19 Dicembre su tutte le principali piattaforme digitali come Apple Music, Spotify, Youtube e Amazon Music.

Il brano anticipa il nuovo album del compositore e pianista romano, "Dreamers", la cui pubblicazione è prevista, come anticipato dall'autore sul suo profilo instagram, nella seconda metà del 2022.



Ciò che colpisce ascoltando "The Future" è la differenza del brano con quelli del primo album del musicista di Roma. Pieretti, rispetto al suo primo lavoro, attua una svolta decisa:

la musica è totalmente strumentale, il principale strumento del pezzo è sempre il pianoforte, suonato da Pieretti con una tecnica sopraffina, ma il brano è impreziosito da altri strumenti orchestrali, da arrangiamenti significativi che donano a The Future, unitamente al suono del pianoforte, una dimensione maestosa.



Nei tre minuti di durata del brano Pieretti (Il suo profilo Instagram, è consultabile al link https://www.instagram.com/pierluigi.m.pieretti/ ) esegue la sua musica in maniera molto energica ed altrettanto ritmata, creando una melodia trascinante, intensa, varia e coinvolgente, che mette in risalto la forza e potenza del pezzo.



"The Future" è una musica che emoziona moltissimo e fa sognare, e c’è la volontà di trasmettere un messaggio di speranza in un futuro diverso, e dal titolo del nuovo album di Pieretti, "Dreamers", emerge quanto il musicista romano si ritenga sognatore e quanto creda nel domani malgrado I tempi difficili e incerti in cui stiamo vivendo, è un'esortazione a continuare ad inseguire i propri sogni ed obiettivi senza mai mollare.