Minaccia il titolare di un locale con un paio di forbici: 48enne romeno arrestato dai carabinieri di Moncalieri

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, lunedì 20 dicembre, in piazza Bengasi, per via di un 48enne romeno che ha minacciato il titolare di un locale con un paio di forbici, iniziando poi ad importunare anche i passanti.

Per fortuna, il pronto intervento dei carabinieri di Moncalieri ha riportato la calma, facendo scattare le manette per l'uomo. Chiaramente ubriaco, il 48enne stava iniziando a roteare le forbici verso chiunque passasse nelle sue vicinanze ed anche i militari dell'Arma hanno dovuto faticare non poco per riuscire a neutralizzarlo, visto che ha opposto resistenza e ha cercato a più riprese di divincolarsi.

Alla fine, solo l'utilizzo dello spray è servito ai carabinieri per poterlo rendere non più offensivo e procedere all'arresto.