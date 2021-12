Nuove cose da provare mentre viaggi per il mondo

Quando vuoi uscire fuori dal guscio e cambiare il tuo modo di vivere, non c'è modo migliore per farlo che viaggiare. Viaggiare allarga la mente e permette di vedere il mondo in un modo completamente diverso, motivo per cui inserire dei viaggi nella propria vita fa davvero la differenza.

Immagina di svegliarti in un nuovo angolo di mondo, una bella mattina, all’ora perfetta per la colazione. È probabile che tu abbia una buona scelta di fast food e catene di ristoranti con pasti e snack che conosci già… ma perché dovresti optare per una di queste scelte? Sì, è vero che ritroveresti la comodità e la facilità di un pasto a te familiare, e sai già se ti piace o no, ma cos’altro ci guadagneresti? A volte è normale ricercare quei sapori che ci ricordano casa e voler rimanere nella propria zona di comfort; tuttavia, se i tuoi viaggi ruotano prevalentemente attorno a questo tipo di esperienze, allora ti stai davvero perdendo una parte importante del viaggio e non stai approfittando di tutte le opportunità che ti vengono offerte.

Assaggiare le prelibatezze locali e scoprire una nuova cucina è una delle cose più liberatorie del viaggio, soprattutto perché trasforma ogni pasto in un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Non si sa mai: potresti trovare delle pietanze deliziose che vorrai portare a casa e condividere con i tuoi cari. Questo è il modo ideale di sfruttare al massimo il tuo tempo lontano da casa: puoi ampliare i tuoi orizzonti, divertendoti e con il minimo sforzo, semplicemente ogni volta che arriva il momento di riempirti lo stomaco.

Ascoltare i suoni e la musica del posto è un altro modo per lasciarsi alle spalle la vita di ogni giorno e immergersi completamente in qualcosa di nuovo ed eccitante. Dandoti la possibilità di uscire dal tuo solito mondo e di immergerti in una nuova cultura, ti regali tempo e spazio per esplorare una ricca storia che potrebbe essere completamente diversa da tutto ciò che hai conosciuto finora. Togliti le cuffie, spegni il telefono e apri le orecchie (e il cuore) ai suoni che ti circondano: è un modo semplice per abbracciare davvero l'arte del viaggio, in un modo che rafforzerà la tua connessione con l’ambiente che ti circonda. Fai una prova: avrai una tua playlist “naturale” in continuo aggiornamento. Una compilation eclettica, che si crea da sola e cambia in ogni momento, possibile solo quando ti metti in ascolto di tutto ciò che ti offre il mondo attorno a te.

Durante i tempi di inattività puoi imparare a svolgere nuove attività, come risolvere il cubo di Rubik, giocare a blackjack o suonare uno strumento portatile, come l'armonica. Si tratta di un ottimo modo per sfruttare al massimo i tempi morti. Avendo qualcosa da poter fare in solitudine, su cui concentrarti, puoi ritagliarti lo spazio di cui hai bisogno nel mondo frenetico che ti circonda. È un'occasione per stare tutt'uno con i propri pensieri, praticare una leggera forma di meditazione. La cosa migliore è che più lo fai, più vorrai farlo: è perfetto quando vuoi lasciar passare alcuni di quei momenti oziosi senza alcuna preoccupazione.

Ora che sai come tenere occupata la mente durante i momenti di inattività, è il momento di reinserirti nella cultura locale: stiamo parlando della moda locale tradizionale. Abbracciando ciò che la gente del posto fa, in un modo rispettoso della loro cultura, puoi dimostrare di comprendere le loro radici, origini e tradizioni. Èun'occasione per fare nuove amicizie e pensare alle cose che dai per scontate in un modo tutto nuovo, con il sorriso sulle labbra. Dopo l’infarinatura teorica generale, puoi unirti alle persone del posto per un po' di intrattenimento serale tradizionale, facendoti guidare da loro per poter sperimentare qualcosa di nuovo e meraviglioso.

Ci sono così tante cose da fare, in viaggio: non ti resta che impegnarti a scoprirle. Semplicemente aprendo la mente, mantenendoti ricettivo e impegnandoti a trovare qualcosa di nuovo dietro ogni angolo, ti ritroverai a collezionare tante meravigliose esperienze che non svaniranno mai dalla tua memoria. Ideale per dimostrare a te stesso che sei davvero in grado di immergerti in una nuova cultura e riuscire a sentirti come a casa.