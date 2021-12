Pam Panorama, per l'antivigilia i lavoratori incrociano le braccia per tutto il turno

Un'antivigilia movimentata: è quella che si annuncia, domani, presso i punti vendita Pam Panorama , dove i lavoratori hanno annunciato uno sciopero per l’intero turno di lavoro. Un'iniziativa che rientra nell’ambito dello sciopero nazionale indetto dalle segreterie confederali per chiedere l’apertura di un tavolo al Mise.

Una mobilitazione che si trascina ormai da mesi, visto che ormai da tempo i dipendenti lamentano condizioni di lavoro in peggioramento. “In alcuni punti vendita – dichiara Luca Sanna della Uiltucs Torino - l’azienda ha internalizzato dei servizi tra cui quello di pulizia, scelta che ha aggravato la disorganizzazione del lavoro. Nei giorni scorsi l’azienda è stata inoltre condannata in via definitiva dal Tribunale del lavoro di Torino per aver imposto la fruizione delle ferie ai propri dipendenti, un segnale indicativo del clima che si respira nei supermercati del gruppo”.