Un Consiglio Comunale più aperto e inclusivo nel 2022

Si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 22 dicembre, nella Sala Colonne del Municipio, la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consiglio Comunale di Torino.

In apertura dell’incontro, la presidente Maria Grazia Grippo, il vicepresidente vicario Domenico Garcea e la vicepresidente Ludovica Cioria hanno ringraziato il personale del Consiglio Comunale, il Consiglio dei Seniores, l’associazione dei Consiglieri emeriti, la Garante dei detenuti, le varie Consulte cittadine e le guide volontarie di Palazzo Civico.

La presidente ha quindi illustrato i dati delle attività consiliari e ha annunciato che verrà riattivata la Commissione speciale Legalità, che aggiornerà la propria azione sulle problematiche delle persone private della libertà personale, sulla giustizia di comunità e sulle vittime di reato.

Ha quindi espresso l’intenzione di “esportare” le conferenze stampa dei “Diritti di Tribuna” anche nelle Circoscrizioni, per avvicinare maggiormente le persone alle istituzioni. Ha poi annunciato le collaborazioni con Just the Woman I am, con il progetto Artificial Intelligence for European Integration (AI4EI) promosso dall’Università degli Studi di Torino con il co-finanziamento della Commissione Europea, per realizzare anche un applicativo utile a riformulare il linguaggio amministrativo in chiave inclusiva, e con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino - Centro interdipartimentale Luoghi, persone e patrimoni, per accrescere la conoscenza della storia dei luoghi dell’assistenza, della cura, dell’internamento e della marginalità, con una particolare attenzione alla prospettiva di genere, a cominciare dall’ex Istituto Buon Pastore.

C’è anche la volontà – ha aggiunto – di includere Palazzo Civico nei circuiti turistici, in collaborazione con la Giunta Comunale, e di ospitare opere d’arte fruibili dal pubblico e di allestire uno spazio del Consiglio Comunale al Salone internazionale del Libro.

Il vicepresidente vicario Domenico Garcea ha quindi evidenziato la volontà di tutelare le minoranze e di favorire una dialettica istituzionale costruttiva, per fare tornare la politica nuovamente protagonista nella vita dei cittadini e delle cittadine torinesi.