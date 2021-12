L'oroscopo delle Feste

ARIETE : Preparatevi a delle feste leggermente turbolente e non scevre di qualche inconveniente anche se, nel complesso, alla fin fine non avrete di che lamentarvi… Un buffo episodio, una provocazione o sobillazione richiederà calma e auto controllo: bisticciare sciuperebbe l’incanto di un Natale da festeggiare giocosamente! In fatto di soldi occhio a non prendere lucciole per lanterne… Sotto l’albero: Sarà di splendido auspicio mangiare dei fichi secchi e dei datteri mentre a Capodanno allacciate un rosso nastrino alla caviglia e lasciatevelo fino al 2 gennaio.

TORO : Una rimpatriata con i parenti più stretti, quattro salubri risate, delle scorpacciate e una visione rosea della vita risultano essere gli ingredienti più promettenti per un Natale all’insegna della pseudo normalità. Un pensierino andrà rivolto a chi non c’è più e vi guarda, sorridendo, da lassù… Riceverete impensati omaggi anche se una chiamata turberà. Sotto l’albero: Collocate mandarini, limoni e arance, includendoli pure nei cibi e nelle bevande e rammentate che bruciarne la buccia purifichi l’abitazione. A Capodanno invece bruciate il vecchio calendario!

GEMELLI : Il cielo non ha procacciato grandi compiacenze quindi auspicherete momenti migliori specie per quanto concerne lavoro, famiglia e salute tutti elementi per voi importanti in questo momento più fragile e delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma quasi miracolosamente una matassa si sbroglierà ed assaporerete una mino porzione di serenità. Sotto l’albero: Collocate sotto l’alberello dei campanellini da far tintinnare prima di pranzare: richiameranno le forze del bene allontanando quelle del male. A Capodanno assaggiate una fettona di cotechino.

CANCRO : Ed eccolo qui un Natale originale e, per qualcheduno, differente dall’anno antecedente. Al di là da vaganti corrucci avrete modo di approcciarvi alle feste con una marcia in più e con la speranza che tutto ciò che desiderate si avveri e la pace regni nel cuore di ogni familiare. Non tenete il muso a nessuno, indossate il vostro sorriso più bello e siate parchi nel mangiare specie se lo stomaco o l’intestino fan tribolare. Sotto l’albero: Intingere una fetta di pandoro o panettone nel prosecco garantirà successo mentre a Capodanno tassativo spiluccare del melograno.

LEONE : Sarà un Natale un po’ insolito ma tutt’altro che malvagio … Sbuffi ed abbuffi si alterneranno, un tipetto noiosetto farà salir i fumenti, una strenna allieterà, un messaggio allibirà mentre un parente o un amico andrà confortato. Indipendentemente dall’opposizione di Saturno e da qualche guastafeste di turno vi sollazzerete malgrado dobbiate rinunciare ad un ritrovo dell’ultimo dell’anno. Sotto l’albero: Si afferma che baciarsi sotto il vischio sia bene augurante sia a Capodanno che a Natale… ragion per cui non esitate a farlo col partner, un amico o un commensale…

VERGINE : Se vi siete levati un fardello il Natale sarà più intimo e bello ma con la complicità delle stelle nataline vedrete quante sorpresine vi aspettano in sordina… Al fine di non stancarvi acquistate dei piatti già pronti oppure senza esitare accettate un invito. Chiuderete l’anno in bellezza spiluccando manicaretti e divertendovi un sacco. Occhio solo a non strafare! Sotto l’albero: Per favorire una sorte un po’ sibillina consumate del brodo di bue o di gallina e, per favorire la buona sorte, a Capodanno indossate qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo!

BILANCIA : Ma che splendido questo ultimo quarto di Luna che il 27 dicembre sfoggia nella vostra costellazione aiutando un po’ tutti i nativi a ritrovare la gioia di trascorrere delle solennità all’insegna dell’armonia e della serenità. Scambi di doni e auguri peculiari stanno per arrivare e se di spirito adatto pure la fine dell’anno sarà veramente speciale. Sotto l’albero: Depositate una ghirlanda composta da bacche e quattro ceri che il capofamiglia accenderà a Natale affinché le faccende fungano in maniera ottimale A Capodanno invece buttate del sale fino dalla finestra.

SCORPIONE : Considerate le angustie varie e le rinomate limitazioni non avrete un granché voglia di folleggiare vi basterà unicamente ritagliare del tempo per riposare e non pensare a niente visto che siete sufficientemente stanchi anche se il Natale vi serverà tante novità. Sotto l’albero: Aiutare i poverelli riempirà il cuore di gioia sia a voi che a chi ne usufruirà. Di buon auspicio bere del buon vino rosso e mangiare il 24 del pesce e il 25 dodici assaggini di ogni portata poi a Capodanno lanciate per aria delle monetine: chi le raccoglierà fortunato sarà.

SAGITTARIO : Chiedete agli angioletti di portarsi via i truci pensieri, aiutarvi a risolvere eventuali conflitti interiori forse vi ascolteranno donandovi un 2022 all’insegna del cambiamento e delle mille probabilità! Le vostre saranno comunque delle feste discrete annoveranti ritrovi, pasteggi e un timore da buttare nel trituratore … Il Natale sarà tradizionale mentre tra il 30 e il 31 potreste variare programma. Sotto l’albero: Se volete realizzare un sogno procuratevi del pungitopo, attaccate, a Natale, una crocina alla catenina e a Capodanno accendete una candela e conservate la cera.

CAPRICORNO : Concedetevi una pausa di relax: troppe congiunture hanno contribuito a spossare e per codesta ragione il vostro dovrà essere un Natale da passare con le persone più care e con qualcuno che vi verrà a trovare. Alcuni andranno in un ristorantino altri a casa propria o altrui. Invece a Capodanno vi troverete con un gruppo di amici pronti a brindare all’anno che verrà. Sotto l’albero: Posizionare sul tovagliolo di ogni invitato del vischio e una pagnottella attirerà madama fortunella mentre se le finanze scarseggiano la sera del 31 abbondate in lenticchie e zampone.

ACQUARIO : Un po’ affannati agognerete delle feste rilassanti ma non tutto andrà come previsto causa un’incognita o un imprevisto. Però poi vi riscatterete trascorrendo sia un Natale che un Capodanno giocosi e differenti rispetto all’ anno antecedente. Un comunicato o un omaggio vi sorprenderà. Sotto l’albero: Preparate un dolce con i seguenti ingredienti: una manciata di moderazione, un pizzico di buona volontà e tanta comprensione: spartitelo con chi amate e le feste saranno fatate… Tagliacarte, forbici, aghi non dovranno invece essere usati la sera del 31.