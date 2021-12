A Borgo Campidoglio arriva il primo sportello di orientamento legale del quartiere

Lo sportello, inaugurato negli scorsi giorni, sarà aperto ogni secondo martedì del mese – dalle 17 alle 19 – presso la sede dell'associazione in via Musinè 5/7 a Torino e tratterà diverse tematiche tra cui la responsabilità civile, il diritto di famiglia e le successioni, i contratti, il lavoro e molto altro: “In un periodo - sottolinea l'avvocato Antonio Maria Cossu, ideatore e gestore dell'attività – di impoverimento economico e culturale come quello in cui stiamo vivendo è fondamentale rendere i cittadini, soprattutto quelli più fragili che non hanno i mezzi per tutelarsi o non possono permettersi un avvocato, consapevoli dei propri diritti. Qui potranno avvicinarsi e chiedere informazioni avvalendosi dell'importanza dell'orientamento nella riqualificazione e nel rilancio della persona: l'ascolto può stimolare a riprendere in mano la propria vita e questo lavoro dal basso, se applicato sul campo, può contribuire al bene di tutti”.