Alcuni calcinacci sono caduti in strada dal balcone di un palazzo di via Boston, sfiorando un bambino di 2 anni. Trasportato all'ospedale Martini, il bambino è stato immediatamente visitato: le sue condizioni non preoccupano i sanitari.

Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza, anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'edificio. Le pattuglie della polizia municipale hanno invece chiuso la strada ed eseguito tutti gli accertamenti del caso.