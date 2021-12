Rapina in via Garibaldi: arrestato 30enne

I carabinieri della stazione Torino Borgo San Salvario hanno arrestato un cittadino algerino di 30 anni per rapina. Ieri pomeriggio in via Garibaldi, all’angolo con piazza Castello, l’uomo ha spinto alle spalle un 65enne che stava per risalire sul proprio furgone da lavoro, rubandogli il portafoglio contenente circa 4 mila euro in contanti. Alla scena ha assistito il figlio del 65enne, che insieme ai militari é riuscito a fermare il rapinatore che, oltre al denaro, é stato trovato in possesso di un punteruolo, sottoposto a sequestro penale.

Marco Panzarella