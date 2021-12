Lo Russo riorganizza il Comune: entro gennaio 2022 il nuovo segretario e il direttore generale

Al via la riorganizzazione della macchina comunale targata Lo Russo: entro la fine del 2021 il sindaco dovrebbe infatti annunciare il nome del nuovo Segretario Generale. Scaduto negli scorsi giorni il bando per individuare il successore di Mario Spoto, il primo cittadino ha trovato la figura amministrativa che lo affiancherà nella guida della Città. Dal punto di vista procedurale, ora il Ministero dell'Interno dovrà verificare che il nome scelto risponda ai requisiti.

Ma non è l'unica novità: entro i primi giorni del 2022 Lo Russo nominerà anche il nuovo direttore generale. La ex giunta del M5S aveva scelto di non averne uno, lasciando ampi spazi di manovra al vicedirettore Giuseppe Ferrari, andato in pensione nelle scorse settimane. "Nel mese di gennaio - ha spiegato il sindaco - prenderanno servizio queste due figure, che lavoreranno insieme alla vicesindaca con delega al Personale Michela Favaro Favaro alla riorganizzazione dell'ente". Un lavoro, come ha precisato, che durerà qualche settimana: ai primi di marzo Palazzo Civico dovrebbe avere una nuova ipotesi di assetto.