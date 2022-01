Vaccini: open day all'ospedale di Chivasso per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Open Day a Chiasso per la vaccinazione anti Covid sui bambini fra i 4 e gli 11 anni. L’iniziativa all’ospedale locale il 6 gennaio è promossa dalla Regione PIemonte in colalborazione con l’Asl To4. A piccoli pazienti saranno somministrate le dosi di vaccino Pfizer. Gli orari sono dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 18, occorre tuttavia prenotare dal 3 gennaio alle ore 10 su portale www.ilPiemontetivaccina.it

Potranno partecipare i bambini nati tra il 06/01/2010 e il 06/01/2017, con domicilio sanitario in Piemonte, senza fragilità che non abbiano appuntamento prima del 16 gennaio e che non abbiamo già ricevuto dosi.

Per maggiori informazioni: www.ilPiemontetivaccina.it