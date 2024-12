L'Asl To5 ha assunto 34 infermieri: "Nuova linfa all’assistenza"

Archiviati i ricorsi che hanno interessato il concorso indetto da Azienda Zero per la copertura a tempo indeterminato di 226 posti da infermiere per le Azienda sanitarie piemontesi, l’Asl To5, con delibera del 29 novembre, ha provveduto all’ assunzione di 34 nuovi infermieri .

"Sono stati interpellati tutti i 62 idonei nella graduatori dell’ASL TO5", commenta il Commissario dell’Asl To5, Bruno Osella, "e i 45 che hanno accettato sono stati tutti prontamente assunti. Abbiamo agito nel più breve tempo possibile per supportare il nostro personale che in questo momento sta dando il massimo per colmare la carenza di personale e per dare un riscontro rapido ai vincitori del concorso che attendevano la chiamata. Do il benvenuto a tutti i neoassunti e auguro loro un nuovo proficuo percorso professionale e umano all’interno della nostra Azienda".