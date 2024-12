Sgombero in corso nel palazzo occupato di via Aosta, casa di disperati [VIDEO E FOTO]

Sgombero in corso nel complesso di via Aosta 31, dove sabato era divampato un incendio. Dalle prime luci dell'alba la polizia sta sgomberando il palazzo popolare in mano ad abusivi e disperati: al momento sono stati liberati sei alloggi, mentre per tre non è stato possibile perché erano presenti dei minori.

Alloggi occupati abusivi