Fabula rasa, un pomeriggio di teatro pensato per i ragazzi a Bardonecchia

Mercoledì 5 gennaio alle ore 17 Scena 1312, rassegna di musica-teatro Scena 1312 promossa dal Comune di Bardonecchia , propone sul palco del Palazzo delle Feste un appuntamento per i più piccoli, Fabula rasa , uno spettacolo che è una carrellata di fiabe e canzoni à la carte, dove musica e parola si inseguono, si scontrano e si incontrano, duellano, danzano, si corteggiano e si sposano.

Gli attori dell’Accademia dei Folli Enrico Dusio e Cristina Renda, insieme al musicista Andrea Cauduro, diventano per un pomeriggio dei veri e propri juke box viventi, attraverso cui i bambini possono scegliere le proprie favole e le proprie canzoni preferite. Una serie di titoli di brani letterari e musicali - da Rodari a Paolo Conte, dai Grimm a Branduardi - viene sparsa di fronte allo spazio scenico: i bimbi vengono quindi invitati a scegliere i titoli da mettere in scena; da questa scelta e dall’ordine dei brani e delle canzoni nascono spettacoli diversi tra loro, momenti di gioiosa improvvisazione in cui attori e musicisti, giocando con il pubblico, cercano equilibri, intese e atmosfere divertenti.