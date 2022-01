L'oroscopo di Corinne: cosa dicono le stelle, dentro la calza della Befana?

ARIETE : Il primo quarto di Luna del giorno 9 darà l’avvio ad un mese assai intrigante rigurgitante di cose non aspettate. Al fine di non incappare in una fregatura andate oltre le apparenze selezionando le intime conoscenze e poi preparatevi ad una settimana impegnativa annoverante incombenze a cui sopperire e un acciacco da lenire. Non da escludere contatti con enti pubblici, privati, missive mozzafiato e un incontro casuale o inusitato. All’Epifania combinate qualcosina di carino.

TORO : Appendete la calzetta al camino dei desideri: una bella signora di nome Befana la riempirà di sogni da accarezzare fino alla primavera quando, sulle ali di qualche miglioramento, inizieranno a materializzarsi… Uno spilucco di tensione si insinuerà in un rapporto interindividuale: soprassedete e passerà… Se nelle feste vi siete rimpinzati un po’ di dieta non guasta prima di trovarvi a bisticciare col colesterolo e con l’ago della bilancia… Epifania da trascorrere all’aria aperta.

GEMELLI : Malgrado i fastidi tracimino e qualcosina tormenti con uno spizzico di buona volontà commuterete gli ostacoli in opportunità variando ciò che non funge, cominciando a sistemare una faccenda delicata o dando a chi importuna una solenne stoccata! Tra coniugi l’atmosfera sarà tesa mentre da un appartenente al sesso opposto giungerà una sorpresa… Un consulto medico è consigliabile a chi soffre di croniche indisposizioni. Confutazioni con un Cancro, un Leone o uno Scorpione.

CANCRO : Morto un anno se ne fa un altro ma anche questo, all’inizio, sembra non voler elargire le proprie grazie inducendovi a sbottare specie se nel 2021 le grane son state tante. Ma non abbacchiatevi: in tempi brevi il freddo sole invernale tornerà a rischiarare i bui anfratti della quotidianità… Occhio però a non strafare e a non abbassare la guardia proteggendovi doverosamente dal virus aleggiante. Alla Befana chiedete che nella calzetta di rito vi faccia trovare l’assopita speranza.

LEONE : Il “colpo di genio” e la fiducia nel domani aiuteranno a superare qualsiasi prova, anche se gli astri, sonnacchiosi e indisponenti, ci metteranno lo zampino favorendo grattacapi giornalieri, assurde pretese da contestare, tentennamenti dinanzi ad una decisione e una minuta indisposizione. Gioie da un bimbetto e corrucci per un vecchietto il tutto abbinato ad un messaggio inaspettato. Epifania da trascorrere in famiglia senza baldorie e senza parapiglia. Stomaco o articolazioni dolenti.

VERGINE : Di bastoni tra le ruote dalla sorte ve ne son stati messi diversi ma, con l’esordio del 2022 e qualche stellina consenziente recupererete, pur se con il rallentatore, la voglia di fare, agire, amare e confidare in un anno meno angosciante e più decente. I prossimi giorni scorreranno freneticamente, qualcheduno vi farà arrabbiare altri invece vi toglieranno un mezzo mattone dallo stomaco. Con il partner vi sarà uno spizzico di tensione mentre da un figlio arriverà un’emozione.

BILANCIA : Con l’opposizione del primo quarto di Luna, oltre non capire le intenzioni di mezzi marpioni, aumentano l’insofferenza e l’irrequietezza, al punto di sbottare, mugugnare, soffrire di stati d’ansia, desiderare maggiori certezze da chi vi attornia e da quei settori che hanno costretto a rallentare il passo sperando che l’Epifania i fastidi e il nefasto 2020 se li porti definitivamente via… In sovrappiù il tiramolla di un personaggio sfuggente farà salir i fumenti.

SCORPIONE : Transiti disordinati, in primis la quadratura di Saturno, vi renderanno stizzosi e scompaginati. Rammentate che vedere il bicchiere mezzo pieno aiuterà a sconfiggere scoramenti, difficoltà e che, indipendentemente dagli spleen, dai rompiscatole di turno o un’indisposizione, trascorrerete orette discrete, vi caverete un pallino e riuscirete in un intento a patto di allontanare chi ingiuria ed offende. Nel calzettino della Befana rinverrete la realizzazione di un vecchio sogno.

SAGITTARIO : Con Marte bighellonante nella vostra costellazione aspettatevi di tutto e di più: dall’imprevisto dell’ultimo minuto, alle stravaganze di esseri pretenziosi, dalle opportunità da acchiappare al volo al timore di sbagliare, in un caleidoscopio di emozioni ardue da decifrare però, nel compenso, riuscirete in un intento, risolverete un problemino e programmerete qualcosina di stuzzichino. Adiacenze con enti sanitari e auguri da porgere a due befanette predilette.

CAPRICORNO : Ed eccovi qui scaraventati in un 2022 atto a serbare parecchie sorprese malgrado, per adesso, notiate ben poco di mutato rispetto a gennaio 2021. Nella testolina regnerà infatti ancora parecchia confusione sia in ambito materiale che operativo o sentimentale ma vedrete che pian piano riuscirete a risalire la china e a capire maggiormente le intenzioni di un soggetto sfuggente. Verso fine settimana apprestatevi ad una buffa novella e festeggiate il compleanno intimamente.

ACQUARIO : Un pizzico di ottimismo, un pugnetto di sopportazione e tanta tolleranza saranno gli ingredienti giusti per rendere la settimana meno aspra … A volte apparirete inquieti ma ciò è comprensibile considerati i fastidi precedenti ma, cari figli di Urano, cercate di vedere il lato positivo delle cose… Per qualcuno un amorino spunterà dall’angolino mentre i mal accoppiati pianteranno su un quarantotto… Nella calza della Befana troverete la soluzione di un dubbio o tormentone.

PESCI : Se reputate, come la maggior parte delle persone, che anche il 2021 sia un anno da dimenticare, sappiate che quello corrente tribolerà a decollare specie per quanto concerne la salute, l’attività e le valute… Smaltite delle festività assai morigerate apprestatevi ad accogliere il 2022 con un minimo di fiducia affinché le faccende possano prendere una piega diversa. Soprassedete altresì sull’altrui ignoranza e riguardatevi ad oltranza! La Befana vi riserverà una sorpresina.

Con l’augurio che l’Epifania tante magagne se le porti via…