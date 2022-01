Incidenti in piazza Rivoli, la Circoscrizione 4 convoca una Commissione sulla sicurezza stradale

La Circoscrizione 4 scende in campo per aumentare la sicurezza stradale in piazza Rivoli: i frequenti incidenti avvenuti negli ultimi tempi, l'ultimo dei quali lo scorso novembre con l'investimento di un ciclista regolarmente in fase di attraversamento sull'apposita pista, hanno convinto l'organo decentrato a organizzare una Commissione.

La richiesta è stata portata avanti attraverso una mozione presentata dal capo-gruppo della Lega Carlo Emanuele Morando durante l'ultimo Consiglio del 2021 e approvata con 23 voti favorevoli.

Nel documento viene proposta anche l'installazione dei “cuscini berlinesi”, tipologia di dosso di forma quadrata o rettangolare che non occupa l'intera larghezza della carreggiata: “La realizzazione - si legge – di attraversamenti rialzati non sembra essere la soluzione ottimale per il trasporto pubblico e i mezzi di soccorso: i cuscini berlinesi, al contrario, consentirebbero di rallentare le auto senza creare disagi ad autobus, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, che potrebbero passare a cavallo della struttura”.

La mozione, infine, impegna la Giunta circoscrizionale a valutarne l'installazione durante la Commissione stessa per “elaborando una proposta, con l'ausilio di tecnici esperti in materia, da inoltrare all’assessorato alla viabilità, prendendo in considerazione l’utilizzo dei cuscini berlinesi come soluzione economicamente meno impattante a parità di funzione rispetto all’attraversamento rialzato”.