Giocare in un casinò online vs un casinò terrestre

Chi ha avuto modo di scoprire il mondo del gioco d’azzardo da tempo si sarà accorto che con la diffusione dei casinò online l’intero settore è profondamente cambiato. Non solo perché c’è stato un aumento di queste piattaforme di gioco sicure e dotate di licenza. Ma anche perché internet ha permesso di rendere molto più accessibili i giochi da casinò e le offerte correlate alle sessioni di scommessa online. Per anni abbiamo sentito parlare delle differenze tra i casinò terrestri e quelli virtuali, con non poche polemiche in merito. Il motivo? Sempre più persone si sono spinte verso i casinò online proprio per le loro offerte flessibili e per i cataloghi di gioco così ricchi. E tu, che tipo di preferenza hai? Se hai qualche dubbio ti aiuteremo a capire meglio quale tipologia di casinò faccia al caso tuo!

Casinò online: cosa aspettarsi

Devi sapere che la grande diffusione del gioco online ha portato diversi casinò terrestri ad acquistare un proprio dominio sul web, in modo da ampliare l’offerta. Oltre a mantenere quindi una presenza fisica sul territorio hanno lavorato duramente per conquistare una licenza ADM che gli permetta di operare in modo sicuro e trasparente sul web. Basta un computer, uno smartphone o tablet per poter garantire ai giocatori una lunga lista di offerte, promozioni e tanto divertimento con i loro giochi da casinò preferiti. Queste piattaforme offrono totale flessibilità dell’offerta, rendendo l’esperienza di gioco più facile e accessibile ovunque ci si trovi. Puoi giocare quando vuoi, da qualsiasi dispositivo e senza preoccuparti di dress code e orari di chiusura o apertura. Inoltre offrono di volta in volta nuovi bonus e promozioni per attirare nuovi iscritti e fidelizzare quelli storici. Ma vi è anche un ulteriore vantaggio: offrono molteplici opzioni di pagamento. Il giocatore iscritto non dovrà fare altro che scegliere la modalità che preferisce tra carte di credito/debito, portafogli elettronici o bonifici bancari. Non manca proprio nulla, neppure un’interazione diretta con lo staff del casinò, e sai perché? Diversi casinò online hanno puntato molto sulla modalità di Live casinò, che permette di giocare dal vivo da casa, in un’atmosfera ricreata perfettamente per ricordare in tutto e per tutto un casinò terrestre.

Casinò fisici - Offrono un'esperienza più sociale

Va riconosciuta una cosa: pur aprendo le porte ai giocatori attraverso i tavoli di giochi da casinò dal vivo, per alcune persone i casinò online non riescono però a garantire uno dei punti chiave di una sala da gioco terrestre. Stiamo parlando dell’esperienza sociale, dello scambio diretto con avversari e dealer. I casinò terrestri sono nati non solo per offrire intrattenimento attraverso diverse soluzioni di gioco classiche, ma anche per garantire interazione tra le persone e i giocatori. Pensiamo al contatto diretto tra lo staff del casinò e i visitatori, guidati non solo durante i giochi, ma anche nell’intera esperienza dentro alla struttura. La socialità manca sicuramente e nella versione di gioco virtuale viene in qualche modo sostituita offrendo un esperienza utente coinvolgete. Ci sono, e forse sempre ci saranno, giocatori che non rinunceranno mai all’esperienza diretta, all’obbligo del dress code, alle attese per potersi sedere davanti alla slot preferita o al tavolo che più amano. Questo perché vogliono “toccare con mano” l’emozione del gioco d’azzardo. E per loro non ci sono promozioni o bonus capaci di offrire quel senso di soddisfazione tangibile. E tu, che tipo di esperienza preferisci? Ami l’idea di recarti fisicamente in un casinò, oppure sei pronto a divertirti con i tuoi giochi da casinò scommettendo comodamente da casa?

Inizia a giocare ai tuoi giochi preferiti

La scelta tra queste due modalità di gioco è personale, proprio perché è l’intera esperienza ad essere diversa. Va riconosciuto che, durante i mesi di lockdown, molti appassionati di gambling si sono ritrovati a compiere una sola scelta: viste le limitazioni imposte per ridurre il contagio, è stato registrato un vero boom di iscrizioni sui casinò online. E da quel momento molti giocatori non sono più tornati indietro, anzi hanno saputo affiancare le due diverse esperienze, sfruttando così i vantaggi di entrambe le realtà di gioco. Una piattaforma online certificata ADM ti permette in pochi minuti di effettuare una registrazione, un deposito sul conto e posizionare subito la tua prima scommessa. Il tutto sfruttando anche interessanti promozioni che sono rivolte ai nuovi iscritti. E i giochi da casinò? Ne trovi quanti ne vuoi: dalle slot online al poker, dalla roulette al blackjack, fino ad arrivare alle soluzioni con jackpot progressivo.