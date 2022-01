"Naked Mountain": il racconto della scalata al Nanga Parbat proiettato nelle sale di tutto il Piemonte

Dal 17 al 19 gennaio, nelle sale di diverse regioni italiane, all’interno della rassegna “La montagna al cinema. Straordinarie imprese da rivivere insieme”, proposta dalla casa di distribuzione cinematografica Mescalito Film e focalizzata sul rapporto fra la settima arte e la montagna, verrà proiettato “Naked Mountain” (2020), documentario spagnolo scritto e diretto da Alex Txikon, riguardante l’impresa invernale per raggiungere la cima del Nanga Parbat nel 2016.

Oltre un secolo fa, nel 1895, Alfred Mummery tentò di scalare il Nanga Parbat. La prima salita fu fatta da Hermann Buhl nel 1953. Alex Txikon, insieme ad Ali Sadpara e Simone Moro, è riuscito a raggiungere la cima del Nanga Parbat nel 2016, in inverno, segnando una pietra miliare nella storia dell’alpinismo.

Amante della montagna fin da piccolo, Alex Txikon ha partecipato a quasi 30 spedizioni e coronato 10 delle 14 vette più alte del mondo. Nel 2005 entra a far parte del team del programma televisivo “Al Filo De Lo Imposible” per il quale ha lavorato come cameraman d’alta quota. Nel 2011 intraprende le spedizioni invernali per le quali oggi è particolarmente conosciuto.

“Naked Mountain” sarà proiettato nelle seguenti sale piemontesi per lo più nelle giornate che vanno dal 17 al 19 gennaio con alcuni eccezioni a marzo: AMBROSIO Cinecafè di Torino - corso Vittorio Emanuele II, 52 - (17-18/01); UCI di Torino - via Nizza, 262 - (18 e 19/01); UCI CINEMAS di Moncalieri - via Fortunato Postiglione, 1 - (18 e 19/01); UCI CINEMAS di Alessandria - via Gambalera angolo via Rana (18 e 19/01); Cinema IMPERO Multisala di Bra - via Vittorio Emanuele II, 211- (17 e 18 gennaio); Cinema MONVISO di Cuneo - via XX Settembre, 14 - (18 gennaio 2022); Cinema Mazzini di Biella - via Giuseppe Mazzini, 20 - (29 e 30 marzo); e Cinema Italia - Movie Planet di Vercelli - Piazza Pietro Paietta Nedo, 3 - (10 marzo).