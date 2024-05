Il Festival Interplay porta la Danza Contemporanea in 4 teatri e 6 spazi multidisciplinari di Torino

Interplay porta la Danza Contemporanea a Torino. Il Festival, in programma dal 23 maggio al 16 giugno, si svolgerà in quattro teatri (Teatro Ragazzi, Astra, Lavanderia a Vapore e Officine Caos) e sei spazi multidisciplinari (Imbarchino del Valentino, Via Baltea, Bagni Pubblici di Via Agliè, MAO, Parco della Certosa di Collegno, Living Lab). Venticinque le compagnie coinvolte, di cui 15 italiane, con spettacoli in long e short format e sette prime nazionali.