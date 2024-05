Lavori per il teleriscaldamento a Moncalieri: disagi in vista per chi abita in largo Da Vinci

Lavori per il teleriscaldamento a Moncalieri: disagi in vista

Non bastavano i disagi arrecati dalla chiusura per tre sere consecutive del sottopasso di via Pastrengo, i lavori per il teleriscaldamento comporteranno disagi e novità per la viabilità a Moncalieri nei prossimi giorni.

Gli interventi in largo Da Vinci

Dopo i numerosi interventi avvenuti nel recente passato in Borgo Navile, da lunedì 13 maggio (e fino alla fine del mese), in largo Leonardo Da Vinci si aprirà un cantiere per la risistemazione delle tubature che hanno avuto problemi. La zona è quella delle case popolari, che negli ultimi mesi hanno avuto disagi specie quando i termosifoni sono stati riaccesi per l'abbassamento delle temperature, alla fine di aprile.

Presto al via il progetto zona 30

Ed allora Iren ha previsto degli interventi, che obbligheranno alla momentanea cancellazione dei parcheggi e al limite di velocità di 20 all'ora. Ma non è tutto: nelle prossime settimane partiranno anche i lavori legati al progetto della zona 30 nella porzione di corso Trieste parallela alle case popolari e nelle stradine limitrofe.

Assieme a questo intervento, è previsto quello del rifacimento di alcuni parcheggi della zona, per garantire una maggiore sicurezza stradale, il tutto grazie ai fondi Pnrr. Inevitabili, anche in questo caso, limitazioni e problemi alla circolazione.