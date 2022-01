Come dimagrire le gambe: consigli da non perdere

Sfoggiare gambe snelle è il desiderio di tutte. Nel momento in cui si chiamano in causa i consigli per perseguire questo obiettivo, sono diverse le dritte che si possono prendere in considerazione. Se ti stai facendo domande in merito, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare i consigli che abbiamo selezionato per te!

Fai attenzione all’apporto idrico

Fare attenzione all’apporto idrico è uno dei consigli più importanti da tenere in considerazione se si punta a sfoggiare gambe snelle. Nel momento in cui ci si sofferma su questa dritta, è bene ricordare che i 2 litri al giorno raccomandati dagli esperti sono una stima di massima. Ci sono infatti fattori come il peso e l’attitudine all’attività fisica - ma anche il sesso - che cambiano un po’ le carte in tavola e possono portare anche a un aumento notevole della quantità sopra ricordata.

Ovviamente quando si parla di bere si intende acqua. Da evitare le bibite zuccherate, che non fanno altro che peggiorare il problema.

Prova lo yoga

Quando si mira a dimagrire le gambe, si ha spesso paura di ottenere un risultato a dir poco piacevole, ossia quello di ingrossarle. Per fortuna esistono diversi trucchi che consentono di evitare la situazione appena ricordata. Uno di questi prevede il focus sull’affascinante mondo dello yoga. Ci sono diverse posizioni adatte a chi vuole sfoggiare gambe meravigliosamente snelle. Una di queste è la UtkataKonasana, altrimenti nota come posizione della dea.

Si parte in piedi, aprendo le gambe e successivamente le punte dei piedi di circa 45°. Lo step successivo prevede il fatto di piegare gli arti inferiori, assicurandosi che le ginocchia siano oltre le caviglie. A questo punto, si contraggono gli addominali, si mantiene la schiena dritta e, senza dimenticarsi di respirare, si tiene la posizione.

Valuta i trattamenti estetici

Sono diversi i trattamenti estetici che vengono incontro a chi vuole dimagrire le gambe. Uno dei più famosi è la pressoterapia. Procedura popolarissima, consiste nel praticare un massaggio drenante al corpo le cui parti interessate - le gambe nel nostro caso - sono coperte da cuscinetti al cui interno sono presenti delle guaine. Queste ultime si gonfiano e si sgonfiano a seconda degli input che arrivano da un macchinario esterno.

Fai attenzione alla dieta

Un trucco tanto semplice quanto efficace per dimagrire le gambe riguarda la dieta. Prima di tutto, è bene moderare l’utilizzo del sale. Attenzione: non solo di quello che mettiamo nelle verdure per insaporirle. Troppo spesso, infatti, non facciamo caso al cosiddetto sale nascosto, presente in alimenti come le salse di pomodoro e i cracker. Da non dimenticare, oltre alla già citata idratazione, è il fatto di consumare ogni giorno cinque porzioni di frutta e verdura. Preziosi per sfoggiare gambe snelle sono altresì i cibi ricchi di magnesio - p.e. le mandorle, perfette per uno spuntino sano - per non parlare delle fonti di potassio.

L’aiuto della doccia

Forse non tutti sanno che... il momento della doccia può rivelarsi un toccasana per chi vuole dimagrire a livello delle gambe. Soprattutto nei mesi caldi dell’anno, quando è normale sentire le gambe fastidiosamente pesanti, quando ci si trova sotto la doccia si può utilizzare il soffione - mi raccomando, acqua fredda - partendo dall’alluce e salendo fino all’interno coscia. Se si opta per questo trucco, è importante concentrarsi sulla parte posteriore del ginocchio, una zona ricca di gangli linfatici.

Viva lo sport!

Anche l’attività fisica - non servirebbe neanche dirlo - aiuta tantissimo a raggiungere l’obiettivo a cui stiamo dedicando questo articolo. Una menzione speciale deve essere dedicata al nuoto che, grazie alla sua completezza, permette di far lavorare in maniera efficace diversi muscoli nel medesimo tempo, regalando loro - quindi anche a quelli delle gambe - un tono meraviglioso.