Ottanta infiltrazioni mafiose nelle aziende torinesi: Industriali e Prefettura siglano il protocollo [VIDEO]

Ottanta provvedimenti antimafia adottati dal 2022 ad oggi nei confronti di realtà economiche del torinese. Non solo grandi opere: la criminalità organizzata è strettamente connessa con il tessuto locale fatto di attività che operano soprattutto in subappalto. Il numero maggiore si riscontra nell’edilizia e nelle costruzioni (24 provvedimenti), a seguire autotrasporto e logistica (12), ma anche bar e commercio (8) e autofficine (5).

I maggiori interventi si sono avuti a est di Torino con coinvolti i comuni di Settimo Torinese, Orbassano e Nichelino. Le infiltrazioni sono perpetuate in maniera preponderante dalla ‘ndrangheta. Nel 2022 erano state quasi quaranta le infiltrazioni segnalate, mentre nell’anno successivo si erano attestate a poco più di venti. Nell’anno in corso sono 14 e l’avvio dei cantieri del Pnrr non ha al momento incrementato il numero di misure antimafia.