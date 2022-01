Effetto no vax su bar e ristoranti di Torino: senza Green Pass perso oltre un milione al giorno di consumazioni

“Le prospettive economiche dei pubblici esercizi, già non rosee per il primo scorcio del 2022, tra aumenti dei prezzi di materie prime e tariffe e le inevitabili conseguenze derivate dall’inflazione scontano l’ulteriore riduzione d’incassi per coloro che non potranno più consumare, perché non vaccinati e forse per mancanza di turisti - dichiara Alessandro Mautino, presidente Epat Torino -. Rimanere aperti per gli esercizi pubblici è l’obiettivo fondamentale e lo sanno bene le discoteche invece costrette alla chiusura sino al 31 gennaio e questi sacrifici vengono affrontati in termini organizzativi dagli esercizi, ma la difficoltà economica è evidente e non può essere compensata da aumenti dei prezzi delle consumazioni che il mercato non riesce a sopportare”.