Riapertura graduatorie scuola: quali sono le province migliori in cui inserirti?

Ci sono alcune province nelle quali potresti ottenere un posizionamento più alto in graduatoria. E avere così maggiori possibilità di assicurarti un incarico di supplenza nelle scuole.

La riapertura delle graduatorie provinciali GPS conferisce agli aspiranti docenti non ancora iscritti l’opportunità di inserirsi.

E a coloro che sono già iscritti di aumentare il proprio punteggio per ottenere un posizionamento migliore.

Come accumulare punteggio per le graduatorie provinciali

Spesso capita che lungo un percorso si commetta qualche errore.

Molti dei docenti che si sono rivolti a Docenti.it per attivare il nuovo protocollo InCattedra, si sono trovati faccia a faccia con numerosi errori commessi lungo il percorso per diventare insegnante.

Errori che, purtroppo, hanno avuto terribili conseguenze sul loro futuro come docenti.

Infatti, commettere errori nell’inserimento in graduatoria (come falsificare il proprio punteggio, oppure inserire titoli che non sono riconosciuti dal Miur) può portarti ad una serie di conseguenze poco piacevoli.

Una di queste riguarda il depennamento dalle graduatorie.

Il che è veramente un peccato (oltre che un dispiacere) per il docente in questione: basti pensare che alcuni degli errori più commessi potrebbero essere evitati semplicemente rivolgendosi a dei professionisti, che possano controllare la tua situazione attuale e verificare il tuo preciso punteggio in graduatoria.

Rivolgendoti al protocollo InCattedra avrai una consulenza telefonica personalizzata di un’ora con un consulente esperto, che verificherà la tua attuale situazione in graduatoria e quella che potresti avere in futuro.

Il consulente costruirà per te un Piano Carriera personalizzato, all’interno del quale ti indicherà quali sono i corsi che ancora ti mancano per conseguire un punteggio più elevato.

Il Piano Carriera che tu otterrai (se deciderai di affidarti ad InCattedra), serve proprio a questo: a consentirti di visualizzare la tua situazione attuale come punteggio in graduatoria e a verificare cosa potresti fare per ottenere il massimo dalla tua situazione.

Considera che per poter migliorare la tua posizione in graduatoria devi muoverti in fretta.

Perché questo?

Perché per ottenere i punti che ti mancano devi conseguire certificazioni, corsi di perfezionamento oppure Master: a seconda di quale sia la tua situazione attuale.

E per poter fare questo, hai bisogno di tempo.

Il fattore tempo è fondamentale, in quanto anche un solo corso di perfezionamento o un Master richiede almeno 5 mesi di preparazione per poter ottenere il certificato che ti serve per il tuo punteggio.

Le province migliori in cui inserirsi in graduatoria

La scelta della provincia è molto importante perché da essa dipenderà il tuo punteggio futuro in graduatoria.

Spesso molti docenti sottovalutano l’importanza che può avere l’iscriversi in una provincia minore o maggiore, ad esempio.

Questo perché molti non sanno che le province più grandi (come Milano, Roma e Firenze, ad esempio) sono quelle in cui ci sono più docenti iscritti: la concorrenza è più elevata, di conseguenza è molto più difficile ottenere incarichi di supplenza.

In una provincia maggiore puoi avere qualche possibilità solo se hai un punteggio veramente alto.

Nelle province minori, invece, la possibilità è maggiore: spesso, infatti, sono le province meno selezionate dai docenti e quindi quelle che offrono un numero più elevato di cattedre disponibili.

Altro fattore importante: a prescindere da questa distinzione, la tua situazione specifica può davvero cambiare a seconda della provincia nella quale ti inserisci.

Infatti, esiste un modo per vedere con chiarezza la tua posizione attuale e futura su altre province, diversa da quella in cui tu vorresti iscriverti.

Attivando il protocollo InCattedra tu riceverai un report personalizzato, dove potrai visualizzare la tua posizione su 6 diverse province.

In questo modo, potrai fare la tua scelta con tranquillità, avendo sottomano tutti gli elementi che ti servono per capire:

· in quale provincia inserirti al meglio;

· e come ottenere il punteggio più alto.

Il percorso per diventare docente è lungo e faticoso, ma, come puoi vedere, non tutto è perduto!

Affidandoti a Docenti.it avrai a tua disposizione un team di consulenti esperti, che da oltre 6 anni aiutano milioni di neolaureati e aspiranti docenti ad entrare nel mondo della scuola e a realizzare il loro sogno:

diventare insegnante.

ATTIVA INCATTEDRA