Inclusione di rifugiati e richiedenti asilo: Torino punta a nuovi progetti

Rapporti sempre più stretti e la volontà di costruire insieme nuovi progetti che possano favorire, a Torino e nell’area metropolitana, percorsi di inclusione e integrazione per rifugiati e richiedenti asilo . Obiettivi che accomunano la Città di Torino e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come è stato evidenziato questa mattina a Palazzo civico, nel corso di un incontro tra per la vice sindaca Michela Favaro , l’assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli , e Chiara Cardoletti , rappresentante UNHCR per l'Italia, La Santa Sede e San Marino.

Lo scorso dicembre Torino, con altre cinque grandi città del nostro Paese (Roma, Milano, Napoli, Bari e Palermo), aveva adottato la “Carta per l’integrazione dei rifugiati”, proposta dell’UNHCR e che impegna le città aderenti ad operare per obiettivi. In particolare, a promuovere l’accoglienza diffusa in piccoli gruppi e in famiglia; ricercare soluzioni abitative post-accoglienza favorendo percorsi di accompagnamento all’abitare; integrare i sistemi di welfare locale e di accoglienza; facilitare la rapida acquisizione dei documenti essenziali; promuovere il coordinamento con i servizi sanitari per la tutela della salute, soprattutto mentale; consolidare i servizi rivolti alle persone rifugiate adottando un approccio one-stop-shop ossia il superamento degli ostacoli burocratici per fornire un servizio migliore.